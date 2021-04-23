Витебской фирме такси доначислили налог и пеню благодаря информации «Uber»

Сяржук Серабро • 23/4/21 12:31 • Эканоміка

В результате камеральной проверки с перевозчика из Витебска ООО «Бесттакси М», являющегося партнером «Яндекс.Такси», решили дополнительно взыскать налог и пеню. Информацию налоговой предоставила компания «Uber ML B.V.».



По информации налоговых органов, что общество с ограниченной ответственностью «Бесттакси М» в период с 1 января по 30 июня 2020 года в качестве перевозчика выполняло заказы клиентов-пассажиров, получаемые посредством электронного сервиса «Яндекс-Такси». При этом перевозчик являлся партнером компании «Uber ML B.V.» (Нидерланды) в части перевозок автомобилями такси пассажиров и багажа.

По результатам камеральной проверки налогавая пришла к выводу о занижении налоговой базы для исчисления налога при упрощенной системе налогообложения по ставке 5% за первых два квартала 2020 года в части дохода от оказания услуг по перевозке пассажиров, оплаченных за наличный расчет. При этом размер выручки определили исходя из сведений, представленных нидерландской компанией.

На основании акта камеральной проверки инспекция МНС 2 декабря прошлого года вынесла решение о взыскании с ООО «Бесттакси М» налога и пени.

Витебская фирма в свою очередь подала заявление в экономический суд Витебской области о признании недействительным этого решения инспекции Министерства по налогам и сборам. Свою позицию они аргументировали тем, что компания «Uber ML B.V.» не может обеспечить полноту и достоверность сведений и информации о сумме оказанных перевозчиком услуг по перевозке пассажиров, оплаченных за наличный расчет, так как не является непосредственным участником операций и расчетов по такому виду перевозки.

В ходе рассмотрения дела, суд пришел к выводу о несостоятельности доводов заявителя о том, что он не располагает точными сведениями о стоимости оказанной услуги оплаченной наличными денежными средствами. Так, из материалов дела усматривается, что электронный сервис регистрирует каждый случай перевозки независимо от формы оплаты; в нем отражаются данные о стоимости выполненных перевозок независимо от формы оплаты; общество оплачивало компании «Uber ML B.V.» сервисный сбор от каждой перевозки, выполненной с использованием электронного сервиса, независимо от формы оплаты; размер подлежащего оплате сервисного сбора компании «Uber ML B.V.» фиксируется в двустороннем акте; размер подлежащего оплате сервисного сбора компании «Uber ML B.V.» соответствует сумме, исчисленной от полученных как наличных, так и безналичных денежных средств. А возражения на акты исполнителя по суммам сервисного сбора заказчиком не предоставлялись.

В результате экономический суд отказал в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Бесттакси М» о признании недействительным решения налоговой. Это решение уже вступило в законную силу, сообщает пресс-служба экономического суда Витебской области.