Медведи разгуливают по улицам Новополоцка

ННВ • 23/4/21 14:01 • Экалогія

Медведицу с медвежонком встретил во время вечерней прогулки по городу житель Новополоцка.



Об инциденте сообщил портал gorod214.by, по информации издания новополочанин заметил медведей около 20 апреля около 20:00 во время вечерней прогулки.

Мужчина рассказал, что он гулял на спортивной площадке возле политехнического колледжа, находящейся на пересечении улиц Слободская и Ктаторова, когда заметил медведей.

Новополочанину не удалось сфотографировать хищников, зашедших в город. Он пострался как можно быстрее и осторожнее уйти с того места.

Как писали на днях «ННВ», в Беларуси отмечается увеличение популяции бурого медведя, которой занесен в Красную книгу. Так, самая крупная группировка этого вида находится в Березинском заповеднике и его окрестностях, за последние пять лет она увеличилась практически в два раза — с 38-40 до как минимум 75 особей.