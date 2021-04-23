Медведи разгуливают по улицам Новополоцка

• 23/4/21 14:01 • Экалогія

Медведицу с медвежонком встретил во время вечерней прогулки по городу житель Новополоцка.
Бурые медведи. Иллюстративное фото pixabay.com

Об инциденте сообщил портал gorod214.by, по информации издания новополочанин заметил медведей около 20 апреля около 20:00 во время вечерней прогулки.

Мужчина рассказал, что он гулял на спортивной площадке возле политехнического колледжа, находящейся на пересечении улиц Слободская и Ктаторова, когда заметил медведей.

Новополочанину не удалось сфотографировать хищников, зашедших в город. Он пострался как можно быстрее и осторожнее уйти с того места.

Как писали на днях «ННВ», в Беларуси отмечается увеличение популяции бурого медведя, которой занесен в Красную книгу. Так, самая крупная группировка этого вида находится в Березинском заповеднике и его окрестностях, за последние пять лет она увеличилась практически в два раза — с 38-40 до как минимум 75 особей.

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