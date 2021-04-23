Медведи разгуливают по улицам Новополоцка
Медведицу с медвежонком встретил во время вечерней прогулки по городу житель Новополоцка.
Об инциденте сообщил портал gorod214.by, по информации издания новополочанин заметил медведей около 20 апреля около 20:00 во время вечерней прогулки.
Мужчина рассказал, что он гулял на спортивной площадке возле политехнического колледжа, находящейся на пересечении улиц Слободская и Ктаторова, когда заметил медведей.
Новополочанину не удалось сфотографировать хищников, зашедших в город. Он пострался как можно быстрее и осторожнее уйти с того места.
Как писали на днях «ННВ», в Беларуси отмечается увеличение популяции бурого медведя, которой занесен в Красную книгу. Так, самая крупная группировка этого вида находится в Березинском заповеднике и его окрестностях, за последние пять лет она увеличилась практически в два раза — с 38-40 до как минимум 75 особей.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.