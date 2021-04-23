Медцентр «Лодэ» скоро откроется в Витебске. Где он будет находиться?

Сяржук Серабро • 23/4/21 13:38 • Здароўе

В Витебске, судя по всему, в скором времени собирается открыться медицинский центр «Лодэ». Узнали, где он будет находиться.



Читатели «ННВ» заметили, что на трехэтажном здании №11 по улице Ленина, построенном 2014 году для регионального отделения банка «БелВЭБ», появилась вывеска «Лодэ».

Это здание общей площадью 2033 квадратных метра было выставлено банком на продажу для изучения спроса. Ориентировочная цена продажи тогда указывалась в размере 4 276 308 рублей 29 копеек, что по курсу составляло примерно 2 080 320 долларов США.

Сам банк «БелВЭБ» в настоящее время в Витебске переехал на улицу Димитрова и занял здание на углу с улицей Кирова, где раньше размещалось отделение «Белинвестбанка».

В ООО «Лодэ» пока не ответили «ННВ» о предполагаемых сроках открытия медицинского центра в Витебске. Однако можно предположить, что это должно произойти в ближайшее время. Так, среди вакансий, размещенных 22 апреля, можно найти заявку на главного бухгалтера, который требуется «в связи с открытием нового медицинского центра в городе Витебске». Ранее компания подыскивала администратора медицинского центра тоже для Витебска.

Компания «Лодэ» работает с 1992 года, за это время кроме Минска их медицинские центры появились также в Бресте и Гродно.