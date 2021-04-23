Медцентр «Лодэ» скоро откроется в Витебске. Где он будет находиться?

• 23/4/21 13:38 • Здароўе

В Витебске, судя по всему, в скором времени собирается открыться медицинский центр «Лодэ». Узнали, где он будет находиться.
Здание медицинского центра с вывеской «Лодэ» в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

Читатели «ННВ» заметили, что на трехэтажном здании №11 по улице Ленина, построенном 2014 году для регионального отделения банка «БелВЭБ», появилась вывеска «Лодэ».

Здание медицинского центра с вывеской «Лодэ» в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

Это здание общей площадью 2033 квадратных метра было выставлено банком на продажу для изучения спроса. Ориентировочная цена продажи тогда указывалась в размере 4 276 308 рублей 29 копеек, что по курсу составляло примерно 2 080 320 долларов США.

Здание медицинского центра с вывеской «Лодэ» в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

Сам банк «БелВЭБ» в настоящее время в Витебске переехал на улицу Димитрова и занял здание на углу с улицей Кирова, где раньше размещалось отделение «Белинвестбанка».

В ООО «Лодэ» пока не ответили «ННВ» о предполагаемых сроках открытия медицинского центра в Витебске. Однако можно предположить, что это должно произойти в ближайшее время. Так, среди вакансий, размещенных 22 апреля, можно найти заявку на главного бухгалтера, который требуется «в связи с открытием нового медицинского центра в городе Витебске». Ранее компания подыскивала администратора медицинского центра тоже для Витебска.

Здание медицинского центра с вывеской «Лодэ» в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

Компания «Лодэ» работает с 1992 года, за это время кроме Минска их медицинские центры появились также в Бресте и Гродно.

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