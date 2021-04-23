Человек опять попал под поезд в Оршанском районе, мужчина погиб

• 23/4/21 17:55 • Здарэнні

Утром 23 апреля возле железной дороги на перегоне «Богушевская-Стайки» в Оршанском районе нашли тело погибшего мужчины.
Мужчина на фоне проезжающего поезда. Иллюстративное фото pixabay.com

Выехавшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что погибший попал под поезд — об этом свидетельствовали полученные им травмы.

По данным следствия, наезд на мужчину произошел сегодняшним у деревни Лесничие Оршанского района. Он попал под поезд сообщения «Орша-Витебск». Погибшего мужчину опознали как 54-летнего жителя района.

По факту гибели человека на железной дороге следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.

Напомним, что в марте в Орше под поезд попала 16-летняя девушка, она лишилась стопы на одной ноге. В феврале в том же городе поезд сбил двух рабочих, расчищавших пути от снега, один из них погиб.

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