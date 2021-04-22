Литовец, задержанный пограничниками на озере Дриcвяты осенью, находится в белорусском СИЗО, ему грозит 5 лет

Ігар Арцюх • 22/4/21 15:10 • Эканоміка

5 лет может провести в белорусской тюрьме литовец, которого осенью прошлого года пограничники поймали на озере Дрисвяты в Браславском районе, плывущим на моторной лодке в сторону границы с Литвой.



В отношении 31-летнего гражданина Литвы возбуждено два уголовных дела. За покушение на умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием судна с подвесным двигателем ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 14 части 1 статьи 371 УК, расследование этого дела уже завершено. Кроме того, молодой человек обвиняется по части 3 статьи 228-1 УК — незаконное перемещение товаров через границу, совершенное организованной группой, эти материалы выделены в отдельное производство.

Санкции первой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 2 лет, а вот второй — уже до 5 лет.

Литовец был задержан 10 сентября 2020 года, когда на металлической лодке, оборудованной лодочным мотором, плыл по озеру Дрисвяты в сторону Литовской Республики. Его нагнали пограничники и задержали.

В лодке, на которой плыл мужчина, после демонтажа нашли тайники по всему периметру корпуса, где хранилось более 6900 пачек сигарет.

По версии следствия со стороны Беларуси через озеро один человек плыл на лодке, в которой были спрятаны табачные изделия, а навстречу ему с сопредельной страны плыл сообщник на лодке без товара. При встрече контрабандисты менялись лодками, и каждый возвращался в свое государство. Вторую лодку пограничники нашли на берегу Дрисвят, сообщается пресс-службой СК.