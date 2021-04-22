«Хутка-Смачна» вернулась в центр Витебска — киоск заменили павильоном. Фотофакт

Сяржук Серабро • 22/4/21 23:14 • Падзеі

Возле «Ямы» в центре Витебска вновь появилась точка «Хутка-Смачна», правда, пока она не работает.





Напомним, что 20 апреля демонтировали киоск этой белорусской сети фастфуда, находившийся недалеко от Летнего амфитеатра и ставший уже знаковым местом в городе — возле него назначались встречи, он красуется на многих фото со «Славянского базара в Витебске».

«ННВ» предположило тогда, что, возможно, киоск убрали из-за подготовки к установке памятника киевской княгине Ольге. Однако, как оказалось, наше издание ошиблось — «Хутка-Смачна» остается на прежнем месте, и у витеблян осталась возможность полакомиться «Хадуном» в центре города.

22 апреля на месте старого киоска появился павильон той же сети быстрого питания. Он, похоже, не первой свежести и, в отличие от предшественника, уже в оранжевых тонах. Зато в новом объекте общественного питания есть хоть и небольшое, но все же укрытое от непогоды пространство внутри со стойкой, где можно съесть «Златку» не приправленную свежим снегом или проливным дождем.

Откуда привезли этот павильончик, «ННВ» пока не выяснили. Что же касается того, полюбится ли он горожанам, как предшественник — покажет время.