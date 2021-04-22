«Хутка-Смачна» вернулась в центр Витебска — киоск заменили павильоном. Фотофакт

• 22/4/21 23:14 • Падзеі

Возле «Ямы» в центре Витебска вновь появилась точка «Хутка-Смачна», правда, пока она не работает.
«Хутка-Смачна» вернулась в центр Витебска — киоск заменили павильоном. Фото Сергея Серебро

Напомним, что 20 апреля демонтировали киоск этой белорусской сети фастфуда, находившийся недалеко от Летнего амфитеатра и ставший уже знаковым местом в городе — возле него назначались встречи, он красуется на многих фото со «Славянского базара в Витебске».

«Хутка-Смачна» вернулась в центр Витебска — киоск заменили павильоном. Фото Сергея Серебро

«ННВ» предположило тогда, что, возможно, киоск убрали из-за подготовки к установке памятника киевской княгине Ольге. Однако, как оказалось, наше издание ошиблось — «Хутка-Смачна» остается на прежнем месте, и у витеблян осталась возможность полакомиться «Хадуном» в центре города.

22 апреля на месте старого киоска появился павильон той же сети быстрого питания. Он, похоже, не первой свежести и, в отличие от предшественника, уже в оранжевых тонах. Зато в новом объекте общественного питания есть хоть и небольшое, но все же укрытое от непогоды пространство внутри со стойкой, где можно съесть «Златку» не приправленную свежим снегом или проливным дождем.

«Хутка-Смачна» вернулась в центр Витебска — киоск заменили павильоном. Фото Сергея Серебро

Откуда привезли этот павильончик, «ННВ» пока не выяснили. Что же касается того, полюбится ли он горожанам, как предшественник — покажет время.

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