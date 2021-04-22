Что известно о застрелившимся в Орше милиционере?

ННВ • 22/4/21 18:48 • Палітыка

Информацию о том, что 21 апреля в Орше в служебном кабинете было найдено тело мертвого офицера милиции, информационным агентствам подтвердили Следственном комитете. МВД это никак не комментирует.



Сайт orsha.eu, ссылаясь на неподтвержденную информацию, пишет, что погиб подполковник Руслан Ковальчук, работавший в районном ОНиПТЛ. Согласно изданию застрелившийся милиционер проработал в органах внутренних дел около 20 лет.

Из информации на страничках Руслана Ковальчука в соцсетях можно узнать, что подполковнику было 37 лет. В 1999 году он окончил СШ №3 в Орше, а затем учился на правоведении в Академии МВД, из которой выпустился в 2003 году.

За двадцать лет службы милиционер мог бы заслужить медаль «За бездакорную службу» всех трех степеней (первая вручается через 10 лет безупречной служба, вторая — через 15 лет, третья — через 20 лет). Однако «ННВ» не получилось найти в базе правовых актов республики Беларусь указов Александра Лукашенко о награждении Руслана Ковальчука ни этой медалью, ни какой-либо другой государственной наградой.

В прессе Ковальчук упоминается один раз — в мае 2013 года офицер учувствовал пресс-конференции по актуальным вопросам профилактики наркомании для учащихся Оршанского педагогического колледжа, тогда он имел звание майора милиции и занимал должность старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействия торговле людьми Оршанского отдела внутренних дел. Больше упоминаний о нем найти не удлось.

Примечательно, что в прошлом году широкую известность приобрел тезка оршанского милиционера — боец минского ОМОН Руслан Ковальчук, который прославился из-за того, что принимал участие в задержании «диджеев перемен» и позже давал показания в суде.

Отметим, что, как писали «ННВ», осенью 2020 года Витебский областной суд рассматривал уголовное дело в отношении бывшего начальника Ковальчука — Дмитрия Савенка, который ранее возглавлял отделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Оршанского РОВД. Савенка, а также еще одного силовика — Анатолия Демидова — обвиняли в ряде преступлений, в частности — в превышении служебных полномочий и подстрекательстве к распространению наркотиков. Суд был закрытым и приговор бывшим милиционерам неизвестен.

Это уже не первый случай суицида старших офицеров в Орше. 21 января 2013 года Орше, также из табельного оружия, застрелился подполковник милиции, замкомандира батальона Департамента охраны.