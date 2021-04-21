За первый квартал в Витебской области построили 800 новых квартир

Сяржук Серабро • 21/4/21 14:37 • Эканоміка

800 новых квартир было построено в Витебской области за первые три месяца 2021 года.



Всего в регионе ввели в эксплуатацию 66 884 квадратных метров жилья, это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было введено 51 300 квадратных метров.

С господдержкой построено 18 800 квадратных метров, то есть немногим выше 28%. В прошлом году в первом квартале доля такого жилья составляла примерно 29,5%.

Почти половина из введенного в эксплуатацию жилья находится в областном центре — 31 597 квадратных метра. Здесь объемы строительства по сравнению с прошлым годом выросли практически в два раза.

На втором месте находится Оршанский район, где ввели в эксплуатацию 11 054 квадратных метра общей площади жилья. Это превышает прошлогодние показатели в 1,6 раза.