Участника протестов из Витебска задержали при попытке пересечь литовскую границу. Якобы он оскорбил командира минского ОМОН Балабу

• 21/4/21 13:59 • Палітыка

На границе с Литвой был задержан 36-летний житель Витебска Вадим Ермолович, его обвиняют в оскорблении командира минского ОМОН Дмитрия Балабы.
Пограничник со служебной собакой. Фото ГПК

Сообщение о том, что витеблянин был задержан 14 апреля при попытке пересечения границы Беларуси с Литвой и привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение границы, распространил Следственный комитет.

Правозащитный сайт «Віцебская вясна» сообщает, что задержан Вадим Ермолович, который принимал участие в протестах против фальсификации выборов. Его задерживали и оштрафовали по статье 23.34 КоАП.

По информации правозащитников, Ермолович был задержан 20 марта и в его отношении возбудили уголовное дело по статье 369 УК — оскорбление представителя власти. Дома у витеблянина провели обыск и изъяли компьютер, ноутбук, смартфон и флэшки.

Выдержка из постановления

Вадиму Ермоловичу вмеятся, что в одном из витебских районных чатов в Telegram он оскорбил командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабу. Оскорбительное сообщение якобы было размещено еще в декабре 2020 года.

После трех сток содержания в изоляторе следователь избрал в отношении Ермоловича меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По версии следствия витеблянин нарушил подписку о невыезде и скрылся от органа уголовного преследования. Мужчину задержали 14 апреля, якобы при попытке пересечения госграницы. После этого его поместили в следственный изолятор.

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. Litvin  
    21/красавік/2021 у 14:43

    Балаба обилось? Понесло "моральные страдания"? Будет требовать денежную компенсацию?
    А это не та Балаба, которая будучи в форме "правоохранителя и зашчытника" жену Димы Завадского ударило кулаком в лицо в своё время? Тоже тогда говорило, что "обидилось", потому и ударило молодую женщину, потерявшую мужа и оставшуюся с малолетним ребёнком, в лицо кулаком на глазах у сынишки... Не?

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 