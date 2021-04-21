Участника протестов из Витебска задержали при попытке пересечь литовскую границу. Якобы он оскорбил командира минского ОМОН Балабу

ННВ • 21/4/21 13:59 • Палітыка

На границе с Литвой был задержан 36-летний житель Витебска Вадим Ермолович, его обвиняют в оскорблении командира минского ОМОН Дмитрия Балабы.



Сообщение о том, что витеблянин был задержан 14 апреля при попытке пересечения границы Беларуси с Литвой и привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение границы, распространил Следственный комитет.

Правозащитный сайт «Віцебская вясна» сообщает, что задержан Вадим Ермолович, который принимал участие в протестах против фальсификации выборов. Его задерживали и оштрафовали по статье 23.34 КоАП.

По информации правозащитников, Ермолович был задержан 20 марта и в его отношении возбудили уголовное дело по статье 369 УК — оскорбление представителя власти. Дома у витеблянина провели обыск и изъяли компьютер, ноутбук, смартфон и флэшки.

Вадиму Ермоловичу вмеятся, что в одном из витебских районных чатов в Telegram он оскорбил командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабу. Оскорбительное сообщение якобы было размещено еще в декабре 2020 года.

После трех сток содержания в изоляторе следователь избрал в отношении Ермоловича меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По версии следствия витеблянин нарушил подписку о невыезде и скрылся от органа уголовного преследования. Мужчину задержали 14 апреля, якобы при попытке пересечения госграницы. После этого его поместили в следственный изолятор.