Свыше 75 медведей бродит в Березинском заповеднике и прилегающих лесах. Фото

Сяржук Серабро • 21/4/21 1:10 • Экалогія

Не менее чем в 75 особей оценивают ученые популяцию медведей в Березинском заповеднике и лесах прилегающих к нему охотхозяйств — это самая крупная группировка в Беларуси.



Бурый медведь самый крупный хищник, как в Беларуси, так и во всей Европе. В нашей стране медведи занесены в Красную книгу и охота на них запрещена.

Самая крупная в Беларуси популяция бурого медведя находится на территории Березинского биосферного заповедника, и она постепенно растет. Так, пять лет назад здесь было 38-40 особей этого хищника, что составляло треть всей белорусской популяции. Сейчас, по последним данным учёных, в заповеднике и примыкающих к нему охотничьих хозяйствах живут как минимум 75 особей бурого медведя с учетом сеголеток, сообщает сайт заповедника.

Как видим, за эти годы количество косолапых в группировке практически удвоилось. При этом порядка 10 медведей живут вокруг деревни Домжерицы (Лепельский район), где находится административный центр заповедника. Полюбоваться на медведей можно в ходе экотура «Медвежий угол» с наблюдательной вышки, а также зачастую на велосипедном маршруте вдоль Сергучского канала.

Березинский биосферный заповедник занимает площадь в 107 600 гектаров, при этом заповедной территорией считается 85 200 гектаров. Большая ее часть (77,7%) находится на территории Витебской области: 38 200 гектаров в Лепельском районе и 28 000 гектаров Докшицком районе. Остальная часть приходится на Борисовский район Минской области.

С территории заповедника идет активное расселение бурого медведя на сопредельные территории.