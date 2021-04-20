ВГУ купит человекоподобного робота. Что они придумали?

• 20/4/21 15:12 • Адукацыя

Человекоподобного робота примерно за 7700 долларов хочет купить Витебский государственный университет.
Человекоподобный робот Вертер. Кадр из фильма «Гостья из будущего»

ВГУ приобретает робота под управление процессора Intel Atom Z530 с тактовой частотой 1600 МГц и дополнительным контроллером на Cortex-M3.

Голова этого человекоподобного робота должна обладать двумя степенями свободы, каждая рука — тремя, каждая нога — шестью.

Государственная закупка проводится в форме запроса ценовых предложений, ориентировочная стоимость приобретаемого робота составляет 20 000 рублей. Оплачиваться он будет за счет бюджетных средств.

Согласно условиям закупки человекоподобный робот в Витебском государственном университете может появиться уже к началу лета.

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. Odin Negodin  
    20/красавік/2021 у 16:22

    Робот-машеровец. Главное чтобы на студентов не стучал.

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 