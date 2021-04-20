В центре Витебска демонтировали киоск «Хутка-Смачна». Неужели там установят памятник княгине Ольге?

Ігар Мацьвееў • 20/4/21 0:30 • Культура

19 апреля в центре Витебска демонтировали киоск белорусской сети фастфуда «Хутка-Смачна». Что там будет?



Исчезло, пусть и не такое богемное, как канувшая в лету «Даугава», но все же культовое место города, где можно было встретить рядом спешно поедающих горячего «Хадуна» таксиста, торгующего из багажника водкой, и начальника районного ОБЭП, который этого таксиста ловил.

Напомним, что место у «Ямы» на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе одиннадцать лет назад власти присмотрели для установки памятника киевской княгине Ольге. С памятником тогда не срослось, успели примерить только фанерный макет.

Идею с установкой памятника легендарной основательнице Витебска, казалось бы, замели под ковер, но нет. На прошлогоднем «Славянском базаре в Витебске» посол Украины Игорь Кизим внезапно заявляет, в ближайшее время будет реализован проект в честь основательницы Витебска княгини Ольги Киевской, и на одном из фестивалей откроют памятник славной исторической фигуре Киевской Руси, которая впервые принесла христианство из Константинополя на наши земли.

До начала очередного фестиваля «Славянский базар в Витебске» остается пара-тройка месяцев и вдруг коммунальные службы начинают расчищать место, где собирались установить памятник княгине Ольге. Совпадение?

Впрочем, даже если наши предположения окажутся верными и на юбилейном «Славянском базаре» действительно откроют памятник княгине Ольге, весьма маловероятно, что в этом мероприятии примет участие кто-либо из дипкорпуса Украины.