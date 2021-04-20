В Бешенковичах проблемы не только с холодной, но и с горячей водой

ННВ • 20/4/21 14:31 • Здароўе

В Бешенковичах, где недавно много детей попало в больницу из-за плохой водопроводной воды, начали жаловаться на низкую температуру горячего водоснабжения. Коммунальщики уверяют, что делают это, чтобы «не перегревать квартиры».



О появлении множества жалоб на то, что в Бешенковичах из-под крана «горячая» вода течет с температурой всего 33-40 градусов по Цельсию, сообщила местная газета «Зара». За разъяснениями издание обратилось к директору УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» Игорю Сливцу.

Тот проблему признал — по информации «Бешенковичского коммунальника», температура горячей воды в кранах горпоселка – в пределах +35-40 °C. Знает он и то, что согласно государственным социальным стандартам норматив температуры горячей воды для жилых домов не может быть ниже +50 °C.

Однако, уверяет начальник «Бешенковического коммунальника», если подогреть воду до положенной температуры, будет перегрев в квартирах. Причину «незначительного снижения температуры» господин Сливец объясняет следующим образом:

— Основные котельные Бешенковичей работают на щеповых котлах в автоматическом режиме с нагревом сетевой воды в систему отопления по температурному графику (согласно температуры наружного воздуха). Например, при температуре наружного воздуха -7 °C котёл нагревает воду в системе отопления до +61 °C. Пройдя через подключённые объекты, назад она возвращается с температурой +48 °C. Если на улице +3 °C, вода в системе нагревается до +51 °C, а возвращается с температурой +40 °C. Как видите, нагреть воду для подачи до +50 °C при нынешнем температурном режиме не представляется возможным, так как основным критерием для предприятия остаётся подача тепла в жилые дома и социальные объекты. А при подогреве воды в домах через теплообменники теряется ещё порядка 10-8°C от температуры сетевой воды.

В ответ на жалобы о том, что оплата при этом начисляется за нормально подогретую воду Игорь Сливец указывает, что население в среднем платит только за 19% затрат на производство тепла, а горячая вода составляет всего 5% от всей теплоэнергии поступающей в квартиры.

В итоге жителей Бешенковичей убедительно просят быть терпеливыми и смерится с «летней» водой до конца отопительного сезона. Отопление должны отключить после наступления устойчивых среднесуточных температур атмосферного воздуха +8 °C и выше в течение трех суток. Когда же отопление отключат, вода горячая вода пойдет подогретая до нормативной температуры, обещают жителя горпоселка.