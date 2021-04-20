Партию контрабандного трансмиссионного масла на 150 000 рублей задержала Витебская таможня
Через белорусско-литовскую границу пытались контрабандой провезти фуру трансмиссионного масла — 9000 литров общей стоимостью около 150 000 рублей.
Седельный тягач «DAF» с грузом контрабанды задержали в пункте пропуска «Григоровщина». Грузовик ехал из из Финляндии, как оказалось, фактический вес груза оказался значительно выше указанного в документах.
В результате в прицепе фуры нашли незадекларированные 325 канистр по 20 литров и 16 бочек по 170 литров трансмиссионного масла. В общей сложности общее количество составило 9 000 литров.
Теперь перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба Витебской таможни.
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