Банкоматы, в которых можно снять деньги с помощью смартфона, появились в Витебске

ННВ • 20/4/21 13:41 • Падзеі

В Витебске появились бесконтактные банкоматы, в которых можно снимать деньги при помощи смартфона, не используя банковскую карточку.



Об установке в нашем городе таких устройств сообщил «БПС-Сбербанк». Теперь для того, чтобы снять наличные или совершить платеж, достаточно к датчику смартфон.

Бесконтактные банкоматы обладают привычным функционалом: выдают наличные и отражают баланс. Но они имеют устройство для считывания NFC, поэтому с ними можно использовать карту с такой возможностью, не вставляя ее в картоприемник, или же смартфон.

Приемник NFC находится он слева от клавиатуры и обозначен специальной пиктограммой – именно к нему и нужно поднести карточку или же свое устройство. После чего останется только набрать PIN-код.

Благодаря технологии NFC пользоваться банкоматом можно с помощью различных гаджетов: смартфона, умных часов, платежных браслетов и других девайсов. Для этого ваша карта должна быть зарегистрована в одном из сервисов бесконтактных платежей: Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay и Fitbit Pay.

Кроме того, в таких банкоматах можно снимать наличные деньги и с виртуальных банковских карт.

Сейчас для этих банкоматов подходят только карты Visa. В будущем «БПС-Сбербанк» планирует расширить сеть бесконтактных банкоматов и «подружить» их с картами других платежных систем.