3000 долларов отдала новополочанка «финансовому эксперту» из Instagram — она хотела инвестировать в криптовалюту

• 20/4/21 12:24 • Крымінал

Нашла в Instagram аккаунт с именем «Финансовый эксперт» и перевела ему крупную сумму денег — 50-летняя жительница Новополоцка хотела заработать на биткоинах.
Биткоин. Фото pixabay.com

Женщина прочитала в найденном аккаунте информацию об инвестициях в криптовалюту с получением процентов и решила заработать таким образом. Она написала владельцу.

Переписка с мошенником

Мошенник переписывался жертвой два дня (это происходило 6 и 7 марта), за это время новолочанка успела «вложиться» на 7650 рублей.

Переписка с мошенником

После получения денег, однако, владелец аккаунта перестал выходить на связь. После этого жительница Новополоцка пошла в милицию, сообщает пресс-служба СК.

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