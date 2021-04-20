3000 долларов отдала новополочанка «финансовому эксперту» из Instagram — она хотела инвестировать в криптовалюту

Іван Дзедушкін • 20/4/21 12:24 • Крымінал

Нашла в Instagram аккаунт с именем «Финансовый эксперт» и перевела ему крупную сумму денег — 50-летняя жительница Новополоцка хотела заработать на биткоинах.



Женщина прочитала в найденном аккаунте информацию об инвестициях в криптовалюту с получением процентов и решила заработать таким образом. Она написала владельцу.

Мошенник переписывался жертвой два дня (это происходило 6 и 7 марта), за это время новолочанка успела «вложиться» на 7650 рублей.

После получения денег, однако, владелец аккаунта перестал выходить на связь. После этого жительница Новополоцка пошла в милицию, сообщает пресс-служба СК.