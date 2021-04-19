Витебская афиша с 19.4.2021 по 25.4.2021 года

Ульяна Церашкова • 19/4/21 13:37 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

19.04–21.04

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (10:45, 16:00, 18:40). Цена: 7,00–8,00.

"Вайолет Эвергарден. Фильм". Анимация, Япония, 12+ (11:00 (детский). Цена: 6,50–7,30, детский киносеанс (12–14 лет) 3,10.

"От винта 2". Анимация, Россия, 6+ (9:20 детский, 13:40 кроме 19.04, 15:20 кроме 19.04). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (12–14 лет) 2,60.

"Гениальное ограбление". Триллер, Испания, 16+ (21:20). Цена: 5,80–6,70.

"Мортал Комбат". Приключения, Австралия, США, 18+ (17:00, 19:15, 21:30). Цена: 5,80–6,70.

"Будь моим Кириллом". Романтическая комедия, Россия, 16+ (8:50). Цена: 5,80–6,70.

"Майор Гром: Чумной Доктор". Приключения, Россия, 12+ (13:25). Цена: 5,30–6,20.

22.04–28.04

"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (21:30; 19:00). Цена: 6,50–7,50.

"Любовь и монстры". Комедия, Россия, 16+ (12:15; 17:15). Цена: 5,80–6,70.

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (16:35; 14:35). Цена: 6,50–7,30.

"Вайолет Эвергарден. Фильм". Анимация, Япония, 12+ (9:40 детский, 14:00; 12:00). Цена: 6,50–7,30, детский киносеанс (12–14 лет) 3,10.

"От винта 2". Анимация, Россия, 6+ (8:40 детский, 10:20). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (12–14 лет) 2,60.

"Мортал Комбат". Приключения, Австралия, США, 18+ (19:15). Цена: 4,80–5,60.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

19.04–21.04

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (21:10; 14:20). Цена: 7,00–8,00.

"Вайолет Эвергарден. Фильм". Анимация, Япония, 12+ (18:30). Цена: 6,50–7,30, детский киносеанс (12–14 лет) 3,10.

"От винта 2". Анимация, Россия, 6+ (9:05 детский – кроме 17.04, 10:45 детский – кроме 17.04, 12:25; 8:25 детский – кроме 17.04). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.

"Заклятье. Новый ритуал". Хоррор, Аргентина, 18+ (17:00). Цена: 5,80–6,70.

"Мортал Комбат". Приключения, Австралия, США, 18+ (18:45, 21:00). Цена: 5,80–6,70.

"Будь моим Кириллом". Романтическая комедия, Россия, 16+ (14:00). Цена: 5,80–6,70.

"Майор Гром: Чумной Доктор". Приключения, Россия, 12+ (15:55). Цена: 5,30–6,20.

"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (10:00 кроме 17.04, 12:10 3D). Цена: 4,80–6,20, удл. + 0,10, детский 2,00.

22.04–28.04

"Гнев человеческий". Триллер, экшн, Великобритания, США, 18+ (19:15; 17:00). Цена: 6,50–7,50.

"Любовь и монстры". Комедия, Россия, 16+ (15:15). Цена: 5,80–6,70.

"Нечестивые". Ужасы, США, 18+ (19:20). Цена: 5,80–6,70.

"Поколение вояджер". Триллер, фантастика, США, 16+ (17:10). Цена: 5,80–6,70.

"Великий". Драма, США, 18+ (21:30). Цена: 5,80–6,70.

"Чернобыль". Драма, катастрофа, Россия, 12+ (10:00, 12:35). Цена: 6,50–7,30.

"Вайолет Эвергарден. Фильм". Анимация, Япония, 12+ (10:15, 12:50). Цена: 6,50–7,30, детский киносеанс (12–14 лет) 3,10.

"От винта 2". Анимация, Россия, 6+ (15:30; 8:25 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (12–14 лет) 2,60.

"Мортал Комбат". Приключения, Австралия, США, 18+ (21:20). Цена: 4,80–5,60.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Судьба диверсанта". Военная драма, Беларусь, 16+.

"Девятаев". Драма, приключения, Россия, 12+.

"Академия магии". Мультфильм, США, 6+.

"Упс… Приплыли!". Мультфильм, Ирландия, Люксембург, 6+.

"Свадьбы не будет". Комедия, мелодрама, Германия.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

20.04 (19:00) «Асенні rock’n’roll». Міні-серыял для мужчыны і жанчыны па п’есе «Rock'n'roll на захадзе сонца». Камерная сцэна.

21.04 (19:00) «Что творят мужчины». Гастроли актеров театра и кино (Москва). Комедия.

24.04 (18:00) «Шукаем тэнара». Камедыя.

25.04 (12:00) «Усе мышы любыць сыр». Казка.

25.04 (18:00) «Бальніца на краі свету». Драматычная камедыя.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

22.04 (18:00) Свята «Лялькі». «Мастак. Вяртанне ў Віцебск».

23.04 (18:00) Свята «Лялькі». Калядныя ігрышчы. Забаўляльная праграма. Іван Кірчук. Аўтарскі монаспектакль па матэрыалах беларускага фальклору.

24.04 (11:00) Свята «Лялькі». «Ох і залатая табакерка».

25.04 (11:00) Свята «Лялькі». Насарог і Жырафа.

25.04 (18:00) Свята «Лялькі». Святочны тэатральны капуснік.

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

21.04 (19:00) «Весенний променад». Октет балалаек «Витебские виртуозы».

22.04 (19:00) Концерт симфонической музыки «Не только классика». Симфонический оркестр Витебской областной филармонии.

24.04 (11:00) «Как Кукла Ляля в колокольчик звонила».

24.04 (15:00) «Жемчужины белорусского классицизма». Солисты филармонии.

25.04 (11:00) «Совершенно секретно». Фантастический музыкальный детектив для детей.

25.04 (19:00) Концерт органной музыки. Екатерина Иванова (орган), Глеб Якушев (дудук).

Концертный зал «Витебск»

парк Фрунзе, 1

24.04 (19:00) Rubin-фэст.

24.04 (17:00) Концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности народного театра песни и музыки «Просторы».

Центр культуры «Витебск»

ул. Маяковского, 1, тел. 67-22-92

25.04 (16:00) «Дыхание весны». Концерт народного камерного хора.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Дарите женщинам цветы». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство преподавателей ДХШ Витебска, членов областной организации БСХ и из фондов ВОКМ (до 30.04).

«Вьется веер окрыленный». Коллекция вееров из собрания музея «Замковый комплекс «Мир» (до 21.05).

«Попробуй лучше». Выставка студенческих работ кафедры дизайна и моды ВГТУ (до 21.05).

«І на Марсе будуць яблыні квітнець», посвященная 60-летию первого полета человека в космос (до 7.05).

«Попробуй лучше». Выставка молодых дизайнеров одежды, до 25.05.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

"Мой родны кут". Выставка Феликса Гумена. К 80-летию художника (до 31.05).

"Happy-Art". Выставка работ студии рисования для взрослых (до 30.05).

«НЮансы образа». Живопись, графика, скульптура. 16+.

«Красота родного мотива». Юбилейная выставка Анатолия Ковалева (до 30.05).

Выставочный проект "Aquatoria 21". Светлана Врублевская, Леонид Медведский, Татьяна Наговицына, Ольга Погорелова (до 23.05).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Five o’clock. Чай по-английски» (до 3.05).

«Навстречу солнцу». Выставка творческих работ арт-студии Елены Карпицкой (до 23.05).

«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).

24.04 (12:00) Мастер-класс Елены Карпицкой "Волшебный аромат, акварельные фантазии". Цена: 12,00.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

"Встреча с прекрасным". Живопись Дмитрия Федоренко (до 5.05).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

“Vivat vita”. 1 трыенале жывапісу, графікі і скульптуры Беларускага саюза мастакоў.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Пламя багряного цвета». Выставка живописи Валерия Счастного (до 10.04).

«Последователи Малевича: творческие и независимые». Выставка работ участников арт-студии «Улей» Центра творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина (Смиловичи).

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».

Фотовыставка работ Александра Глебова, посвященная годовщине со дня его рождения.

Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)

пр-т Фрунзе, 11

Выставка «Международная лаборатория искусства», до 4.05.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Иерусалим. Зной и холод вечного города». Выставка Василия Васильева.

«Заазёрная сядміца». Выставачны праект.

«Лучосскія экзэрсізы». Мастацкі праект Валянціны Ляховіч.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Цветы и образы». Выставка, посвященная 30-летию народного клуба любителей флористики «Анюта».

"Очень горячий батик". Выставка работ воспитанников Витебского областного дворца творчества детей и молодежи (до 25.04).

«Анклав». Фотовыставка Александра Тарасенкова (Москва), до 5.05.

12.04–30.04 "Путешествие по неизведанным планетам". Игровая программа для школьников. Справки и запись по телефону 66 25 84.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.

25.04 (16:00) «Нескучайные встречи». Музейное занятие и мастер-класс от «Мастерской СоТворчества»!

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

"В королевстве цветов". Выставка Татьяны Макаревич.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«История в миниатюре». Выставка из частных коллекций Владимира Удановского, Анатолия Шиловича, Леонида Ялова.

Витебский областной методический центр народного творчества

ул. Ленина, 35а, тэл. 26-29-27

Майстар-клас па роспісу велікодных яек у традыцыйных тэхніках (да 2.05, на платнай аснове. папярэдні запіс: 27-29-40; 27-29-58).

“Жывыя дрэвы”. Выстава жывапісу Івана Зайцава (да 24.04).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн, ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.