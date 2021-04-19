В Новополоцке вынуждены объявить дополнительный кастинг на конкурс «Мисс Беларусь» — первый раз пришла только одна девушка

• 19/4/21 15:04 • Культура

Только одна претендентка явилась на региональный отбор конкурса красоты «Мисс Беларусь» в Новополоцке. Организаторы попытаются собрать девушек еще раз.

О том, что участие в новополоцком кастинге приняла только одна девушка, сообщил сайт gorod2014.by. По информации издания это 20-летняя Эльвира Антипова, которая в прошлом году прошла областной отбор, но, как мы помним, конкурс не состоялся.

Эльвира Антипова. Фото из Instagram

Тогда на областной отбор приехало около трех десятков девушек, до этапа дефиле в купальниках дошли только 25, а после жюри отобрало 15 участниц для фотосессии — только у них был шанс представить Витебщину в конкурсе.

Эльвира Антипова шестая справа в синем купальнике. Кастинг на конкурс красоты «Мисс Беларусь» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сайт novaya.by в свою очередь сообщает, что в Новополоцке объявили повторный кастинг. Теперь девушек приглашают 21 апреля в 18:00 в Центр культуры Нефтеграда. Заявки можно подавать вплоть до начала кастинга, либо просто прийти на отбор.

Напомним, что областной кастинг состоится в Витебске 27 апреля. Он будет проходить в здании городского центра культуры с 12:00 вслед за городским этапом отбора, который начнется двумя часами ранее.

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