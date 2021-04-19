В Браславском районе пенсионер пошел в лес собирать рога и заблудился

Зоя Машэка • 19/4/21 11:51 • Турызм

18 апреля отправившийся на промысел рогов 64-летений пенсионер заблудился в лесу в Браславском районе.



В 18:53 спасатели получили сообщение о том, что в лесном массиве в окрестностях деревни Дубровка пропал человек. На поиски исчезнувшего в лесу мужчины направили подразделение ПАСП №15.

Пожарных встретил сосед заблудившегося сельчанина. Он рассказал, что у пенсионера с собой должен быть телефон, в результате с ним удалось созвониться.

После этого пожарные включили сирену своего автомобиля, и заблудившийся мужчина по телефону сказал, что слышит ее. Примерно в 600 метра от дороги спасатели обнаружили хромающего сельчанина, сообщается пресс-службой МЧС.

Как выяснится позже, пенсионер отправился в лес, чтобы поискать рога диких животных. В результате он не смог самостоятельно выбраться из чащи, и потребовалась помощь спасателей. От медицинской помощи мужчина отказался.