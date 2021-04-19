Іван Дзедушкін • 19/4/21 0:24 • Здарэнні

16-летний подросток разбился на мотоцикле в Полоцком районе, он в больнице.



Утром 18 апреля мальчик ехал на мотоцикле «Минск» по деревне Ветрино. Ни водительского удостоверения, ни шлема у юного мотоциклиста не было.

В результате, когда подросток не справился с управлением и допустил падение, он получил серьезные травмы. Пострадавшего в результате ДТП ребенка госпитализировали в отделение хирургии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.