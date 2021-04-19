Подросток разбился на мотоцикле в Полоцком районе
16-летний подросток разбился на мотоцикле в Полоцком районе, он в больнице.
Утром 18 апреля мальчик ехал на мотоцикле «Минск» по деревне Ветрино. Ни водительского удостоверения, ни шлема у юного мотоциклиста не было.
В результате, когда подросток не справился с управлением и допустил падение, он получил серьезные травмы. Пострадавшего в результате ДТП ребенка госпитализировали в отделение хирургии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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