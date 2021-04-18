Витебская область сильно отстала в севе ранних яровых от других регионов Беларуси

Сяржук Серабро • 18/4/21 14:38 • Эканоміка

По состоянию на 17 апреля в Витебской области ранние яровые зерновые и зернобобовые посеяны только на 28,5% от запланированной площади, это самый низкий показатель по стране.



В других регионах сев этих культур уже приближается к завершению, исключение составляет Могилевская область, где успели засеять немногим более половины полей.

С яровым рапсом дела обстоят еще хуже — его посеяли только 4,47% от запланированных объемов. К севу льна-долгунца в северном регионе Беларуси пока не приступали вовсе.

Хозяйства области уже внесли под сев яровых культур 35% от запланированного объема органических удобрений. Что касается минеральных удобрений, то ситуация по-прежнему остается печальной — неделю назад их было запасено 20% от необходимого, сейчас сумели нарастить запас только до 24%.