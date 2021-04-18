Третья волна COVID-19 пришла в Витебск — начали снова перепрофилировать больницы под инфекционные госпиталя

• 18/4/21 15:31 • Здароўе

Из-за начала третьей волны эпидемии коронавирусной инфекции в Витебске снова начали перепрофилировать медучреждения под больных COVID-19.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

О том, что с 13 апреля Витебский областной центр дерматовенерологии и косметологии, расположенный Суражской улице, в очередной раз перепрофилировали под госпитализацию больных с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией, сообщила городская газета «Витьбичи».

За два дня в новый инфекционный госпиталь успели поместить 24 пациента, всего он рассчитан на 65 больных.

Впервые за время эпидемии медики этого учреждения встретят очередную вспышку заболевания, уже получив вакцину против COVID-19.

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