Третья волна COVID-19 пришла в Витебск — начали снова перепрофилировать больницы под инфекционные госпиталя

ННВ • 18/4/21 15:31 • Здароўе

Из-за начала третьей волны эпидемии коронавирусной инфекции в Витебске снова начали перепрофилировать медучреждения под больных COVID-19.



О том, что с 13 апреля Витебский областной центр дерматовенерологии и косметологии, расположенный Суражской улице, в очередной раз перепрофилировали под госпитализацию больных с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией, сообщила городская газета «Витьбичи».

За два дня в новый инфекционный госпиталь успели поместить 24 пациента, всего он рассчитан на 65 больных.

Впервые за время эпидемии медики этого учреждения встретят очередную вспышку заболевания, уже получив вакцину против COVID-19.