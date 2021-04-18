Два человека погибли в результате опрокидывания легковушки в Толочинском районе

Іван Дзедушкін • 18/4/21 14:10 • Здарэнні

Жизни двух человек унесло ДТП, произошедшее в Толочинском районе в ночь на 18 апреля.



38-летний водитель «Peugeot 408» не справился с управлением авто и на 7-м километре автодороги Р26 «Толочин-Круглое-Нежково» вылетел в правый кювет. В результате легковой автомобиль еревернулся.

На месте аварии погибла 37-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сидении, а сам водитель умер в карете «скорой» пока его везли в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.