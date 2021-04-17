В Витебске появится еще больше ограждений из нержавейки, на это потратят почти 120 тыс. руб.
Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит тендер по установке на ряде улиц города ограничивающих пешеходных ограждений из нержавеющей стали.
Согласно условиям закупки, такие ограждения собираются установить на Смоленской и Коммунистической улицах, а также на проспектах Людникова, Победы и Строителей. К сожалению, конкретные места, где появятся блестящие заборы, не указаны.
Смонтировать новые ограничивающие пешеходные ограждения должны в мае июне. Их ориентировочная стоимость составляет 119 734 рубля 73 копейки. Оплачиваться работы будут за счет местного бюджета.
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