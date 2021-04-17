Силовики задержали двух чеченцев, пытавшихся вернуться в РФ с территории Витебской области. В чем их подозревают?

Іван Дзедушкін • 17/4/21 14:42 • Крымінал

Двух уроженцев Республики Чечня задержали, когда они пытались вернуться в Россию через территорию Витебской области. В чем их подозревают?



Как оказалось, причиной задержания витебскими силовиками граждан России стало нападение на бизнесмена в Ивацевичах 12 апреля. Об этом инциденте писал «Першы Рэгіён», по данным издания в избиении местного бизнесмена участвовали двое приезжих из Чечни.

Согласно сообщению милиции 26-летнего местного жителя избивали, в том числе арматурой, и угрожали предметом, похожим на пистолет. Отбить земляка удалось прохожим.

Милиция заявляет, что уже установила нападавших: подозрение пало на двоих жителей района 33 и 33 лет и двоих россиян 33 и 29 лет. Именно эти иностранцы и были задержаны недалеко от российской границы сотрудниками брестского управления ГУБОПиК и витебскими милиционерами. На видео как на вопрос о месте жительства мужчины называют Республику Чечня.

По факту нападения на ивацечского коммерсанта возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Задержанных поместили в изолятор временного содержания и проверяют их причастность к другим преступлениям, сообщает пресс-служба МВД.