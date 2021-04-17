На пожаре двухэтажного дома в Шарковщине из горящей квартиры эвакуировали трех человек, из соседних — еще четырех

Зоя Машэка • 17/4/21 14:15 • Здарэнні

Вечером 16 апреля произошел пожар двухэтажного дома в городском поселке Шарковщина, пришлось эвакуировать семь человек.



Когда в подъезд горящего дома №70 на Краснодворской улице вошли пожарные, там уже было сильное задымление. На втором этаже с лестничной площадки эвакуировали четырех жильцов.

Вскрыв дверь горящей квартиры, на полу у кухни спасатели нашли 68-летнюю хозяйку квартиры. Ее вынесли на свежий воздух.

Эвакуированные раньше соседи женщины сообщили пожарным, в квартире должны находиться еще люди. В результате поисков в комнате, где горел диван, они нашли 62-летнего мужчину, а в соседней комнате на полу обнаружили 48-летнего сына хозяйки. Как выяснилось позже, сожительница последнего, 58-летняя женщина, покинула загоревшуюся квартиру самостоятельно.

В результате пожара в квартире были закопчены стены и потолок, а в комнате огнем повреждено имущество. По предварительной версии возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении старшего мужчины, сообщается пресс-службой МЧС.