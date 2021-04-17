На пожаре двухэтажного дома в Шарковщине из горящей квартиры эвакуировали трех человек, из соседних — еще четырех
Вечером 16 апреля произошел пожар двухэтажного дома в городском поселке Шарковщина, пришлось эвакуировать семь человек.
Когда в подъезд горящего дома №70 на Краснодворской улице вошли пожарные, там уже было сильное задымление. На втором этаже с лестничной площадки эвакуировали четырех жильцов.
Вскрыв дверь горящей квартиры, на полу у кухни спасатели нашли 68-летнюю хозяйку квартиры. Ее вынесли на свежий воздух.
Эвакуированные раньше соседи женщины сообщили пожарным, в квартире должны находиться еще люди. В результате поисков в комнате, где горел диван, они нашли 62-летнего мужчину, а в соседней комнате на полу обнаружили 48-летнего сына хозяйки. Как выяснилось позже, сожительница последнего, 58-летняя женщина, покинула загоревшуюся квартиру самостоятельно.
В результате пожара в квартире были закопчены стены и потолок, а в комнате огнем повреждено имущество. По предварительной версии возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении старшего мужчины, сообщается пресс-службой МЧС.
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