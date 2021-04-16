В Дубровенском районе микроавтобус сбил человека, пешеход погиб на месте

Іван Дзедушкін • 16/4/21 11:54 • Здарэнні

Ночью 16 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия в Дубровенском районе погиб 43-летний мужчина.



ДТП произошло на 607 километре автодороги М-1, где 47-летний водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» допустил наезд на пешехода.

В результате наезда мужчина получил тяжелые травмы, от которых умер на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.