В Дубровенском районе микроавтобус сбил человека, пешеход погиб на месте
Ночью 16 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия в Дубровенском районе погиб 43-летний мужчина.
ДТП произошло на 607 километре автодороги М-1, где 47-летний водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» допустил наезд на пешехода.
В результате наезда мужчина получил тяжелые травмы, от которых умер на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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