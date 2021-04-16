Субботник в Витебске впервые пройдет без участия мэра

ННВ • 16/4/21 14:00 • Грамадства

17 апреля в Витебске, как и по всей стране, пройдет субботник. Но, в отличие от других регионов Беларуси, в нем не будет принимать участие глава города.



Собственно, главы никакого нет — место председателя Витебского городского исполнительного комитета вакантно с конца января, когда его покинул Вадим Зарянкин, поруководивший Витебском всего год.

Так что уже два с половиной месяца Витебск остается без мэра, субботник тоже пройдет без первого лица города.

Горисполком призывает всех активных и неравнодушных витебчан вовлекать в субботник своих друзей и соседей, организовывать уборку в близлежащих дворах, скверах, подъездах, на приусадебных участках. Жить в благоустроенном и зеленом городе – это желание и одновременно, обязанность всех нас, уверяют чиновники.

Горожанам в этот день предлагают отремонтировать изгороди, палисадники, тротуары, посадим новые деревья и кустарники, сделать обрезку и побелку зеленых насаждений, разбить клумбы и цветники, а также убирать свалки.