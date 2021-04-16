Скоро в Витебске пройдут кастинги на конкурс красоты «Мисс Беларусь» — городской и областной

Зоя Машэка • 16/4/21 22:38 • Культура

27 апреля в Витебске будут проходить городской и областной отборочные этапы национального конкурса красоты «Мисс Беларусь».



Кастинги будут проходить в городско центре культуры, как и в прошлом году. В 10:00 там начнется городской отборочный этап, а 12:00 комиссия будет смотреть девушек, прошедших региональные этапы по всей Витебской области.

Претендентки на корону белорусской королевы красоты должны удовлетворять следующим требованиям:

иметь гражданство Республики Беларусь и постоянно проживать на ее территории;

возраст от 18 до 24 лет включительно;

рост не ниже 174 см;

не иметь на теле татуировок и пирсинга;

никогда не состоять в браке;

не иметь детей.

Заявки для участия в конкурсе нужно отправлять на электронную почту [email protected], подробности можно узнать по телефону +375-212-64-90-37.

Напомним, что в конце 2019 года в Витебске на базе ВГТУ прошел городской кастинг, а затем в начале февраля 2020 года — областной в ГЦК. Однако национальный конкурс «Мисс Беларусь-2020» в прошлом году не состоялся.

Отметим, что витеблянки неоднократно побеждали на различных конкурсах красоты. Так, в 1989 году Мария Кежа завоевал титул «Панна Белая Русь» на республиканском конкурсе красоты, а в 1990 она стала Мисс СССР. В 2004 году Мисс Беларусь стала полочанка Ольга Антропова, а в 2008 году — несравненная Ольга Хижинкова из Витебска.