Скоро в Витебске пройдут кастинги на конкурс красоты «Мисс Беларусь» — городской и областной
27 апреля в Витебске будут проходить городской и областной отборочные этапы национального конкурса красоты «Мисс Беларусь».
Кастинги будут проходить в городско центре культуры, как и в прошлом году. В 10:00 там начнется городской отборочный этап, а 12:00 комиссия будет смотреть девушек, прошедших региональные этапы по всей Витебской области.
Претендентки на корону белорусской королевы красоты должны удовлетворять следующим требованиям:
- иметь гражданство Республики Беларусь и постоянно проживать на ее территории;
- возраст от 18 до 24 лет включительно;
- рост не ниже 174 см;
- не иметь на теле татуировок и пирсинга;
- никогда не состоять в браке;
- не иметь детей.
Заявки для участия в конкурсе нужно отправлять на электронную почту [email protected], подробности можно узнать по телефону +375-212-64-90-37.
Напомним, что в конце 2019 года в Витебске на базе ВГТУ прошел городской кастинг, а затем в начале февраля 2020 года — областной в ГЦК. Однако национальный конкурс «Мисс Беларусь-2020» в прошлом году не состоялся.
Отметим, что витеблянки неоднократно побеждали на различных конкурсах красоты. Так, в 1989 году Мария Кежа завоевал титул «Панна Белая Русь» на республиканском конкурсе красоты, а в 1990 она стала Мисс СССР. В 2004 году Мисс Беларусь стала полочанка Ольга Антропова, а в 2008 году — несравненная Ольга Хижинкова из Витебска.
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