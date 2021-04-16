Мать переехала своего двухлетнего ребенка на авто, трагедия произошла в Браславском районе

ННВ • 16/4/21 23:34 • Здарэнні

13 апреля в одном из агрогородков Браславского района двухлетний малыш погиб под колесами легковушки, которой управляла его мать.



Вечером женщина стала выезжать на своем «Volkswagen Passat» из двора частного дома. Автомобиль двигался задним ходом. В это время позади легковушки оказался ее маленький ребенок.

Водитель не заметила малыша, продолжила движение и переехала его. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы, от которых умер, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на начальника ОГАИ местного РОВД Виктора Лапко.