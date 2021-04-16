Двухметровую железную книжку установят в Браславском районе

Сяржук Серабро • 16/4/21 13:29 • Культура

В Браславском районе решили установить двухметровую металлическую книжку, инсталляция будет называться «Книга истории».



Закупку услуг по изготовлению этой металлической конструкции объявил Браславский райисполком. Ориентировочная стоимость изделия составляет 1280 рублей. Судя по документам, артефакт установят в городском поселке Видзы.

Железная книга будет высотой 2 метра и шириной 1,5 метра. Конструкцию покроют двухкомпонентной эпоксидной грунтовкой, а затем окрасят в черный, белый и коричневый цвета, а также нанесут патину.

Композиционно малая архитектурная форма будет исполнена в виде развернутой книги, слева от нее расположена автоматическая ручка, а справа — чернильница с гусиным пером.

Изготовят новый арт-объект для Браславского района до конца мая. Оплачивается заказ из районного бюджета.