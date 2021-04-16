Беларусь ввела запрет на вывоз зерна из страны

Сяржук Серабро • 16/4/21 12:28 • Эканоміка

Правительство Беларуси 14 апреля приняло постановление о временном запрете вывоза из Беларуси зерна.



Запрет распространяется на следующие зерновые: пшеницу и меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале и другие злаки.

На три месяца установлен запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены ЕАЭС внес зависимости от страны происхождения и за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиес государствами – членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Это постановление вступает в силу после его официального опубликования, которое произошло 16 апреля.

Напомним, что год назад, во время начала эпидемии COVID-19 в Беларуси, правительство также ввело запрет на вывоз ряда товаров, в том числе — гречихи и гречневой крупы.