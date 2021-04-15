В Витебске перекроют улицы Богатырева и Актеров Еременко — там будет следственный эксперимент
15 апреля с 15:00 до 16:00 будет ограничено движение по улицам Богатырева и Актеров Еременко в Билево.
Там запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги, сообщается СК.
В связи с этим движение будет ограничано на участках дорог "проспект Московский - перекрёсток ул. Богатырева- ул.Актеров Еременко" и "улица 33-й Армии - перекрёсток ул. Богатырева- ул.Актеров Еременко".
❗️Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
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