В Витебске перекроют улицы Богатырева и Актеров Еременко — там будет следственный эксперимент

ННВ • 15/4/21 14:45 • Падзеі

15 апреля с 15:00 до 16:00 будет ограничено движение по улицам Богатырева и Актеров Еременко в Билево.



Там запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги, сообщается СК.

В связи с этим движение будет ограничано на участках дорог "проспект Московский - перекрёсток ул. Богатырева- ул.Актеров Еременко" и "улица 33-й Армии - перекрёсток ул. Богатырева- ул.Актеров Еременко".

❗️Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.