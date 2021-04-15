В Витебске осыпается мост Тысячелетия. Фотофакт

• 15/4/21 14:31 • Падзеі

В областном центре осыпается мост Тысячелетия через реку Витьба, который ведет с улицы Ленина к КЗ "Витебск".

В Витебске осыпается мост Тысячелетия. Фото Игоря Матвеева

На набережной Витьбы со стороны концертного зала "Витебск" можно обнаружить куски бетона. Очевидно, что они отвалились от моста - на нем видна ржавая арматура.

В Витебске осыпается мост Тысячелетия. Фото Игоря Матвеева

Когда бетон начал осыпаться: в прошлом году или в этом - неизвестно.

В Витебске осыпается мост Тысячелетия. Фото Игоря Матвеева

Этот пешеходный мост через Витьбу был построен напротив городской ратуши в 1976 году. Мост железобетонный, балочной конструкции, его длина составляет 144 метра. Он соединяет улицу Ленина и Кстовскую гору, на которой сейчас находится концертный зал «Витебск».

В Витебске осыпается мост Тысячелетия. Фото Игоря Матвеева

Два года назад на мосту сделали небольшой косметический ремонт — перила покрасили в ядовито-зеленый цвет.

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3 каментарыя

  1. Odin Negodin  
    15/красавік/2021 у 15:43

    Какие были нчальники, такой и ремонт. Все валится

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  2. Pcholkin  
    15/красавік/2021 у 18:26 1

    Odin Negodin пісаў:

    были

    Ну, это у Вас занадта оптимистично прозвучало.
    Даже если те уже сплыли, вновь приплывшие вряд ли в чем то им уступают.

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  3. Odin Negodin  
    15/красавік/2021 у 20:39 2

    @ Pcholkin:
    😐

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