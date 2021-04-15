В Витебске осыпается мост Тысячелетия. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 15/4/21 14:31 • Падзеі

В областном центре осыпается мост Тысячелетия через реку Витьба, который ведет с улицы Ленина к КЗ "Витебск".

На набережной Витьбы со стороны концертного зала "Витебск" можно обнаружить куски бетона. Очевидно, что они отвалились от моста - на нем видна ржавая арматура.

Когда бетон начал осыпаться: в прошлом году или в этом - неизвестно.

Этот пешеходный мост через Витьбу был построен напротив городской ратуши в 1976 году. Мост железобетонный, балочной конструкции, его длина составляет 144 метра. Он соединяет улицу Ленина и Кстовскую гору, на которой сейчас находится концертный зал «Витебск».

Два года назад на мосту сделали небольшой косметический ремонт — перила покрасили в ядовито-зеленый цвет.