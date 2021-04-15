Уже более 700 снарядов нашли саперы на месте взорванных артскладов РККА в Докшицком районе

Сяржук Серабро • 15/4/21 12:22 • Падзеі

При отступлении в 1941 году Красная Армия подорвала огромный склад боеприпасов у железнодорожной станции Крулевщизна. Врыв разметал по окрестностям тысячи снарядов, в том числе 280-миллиметровых, очередной этап их обезвреживания начался недавно.



Урочище Замошье в Докшицком районе до сих пор напоминает поверхность Луны. После присоединения Западной Беларуси там был устроен окружной склад артиллерийского вооружения №275 4-й категории. Как писали «ННВ», только за минувшие несколько лет на месте подрыва склада извлекли боле 34 000 различных боеприпасов.

С понедельника, 12 апреля, группа отряда разминирования Противоминного центра Вооруженных Сил начала очередной этап сплошной очистку местности, где были разбросаны взрывом боеприпасы этого склада. Только за три дня саперы уже извлекли более 700 артиллерийских снарядов, сообщает пресс-служба Минстерства Обороны.

Судя по опубликованным фото, значительная часть найденных боеприпасов имеет большой калибр. В предыдущие годы там «поднимали» 280-миллиметровые снаряды от советской мортиры на гусеничном лафете Бр-5 образца 1939 года. Один такой снаряд весит от 200 до 286 килограммов, а взрывчатого вещества в нем содержится от 33,6 до 58,7 килограммов.