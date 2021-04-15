Оплевавшего надгробия военного кладбища тиктокера из Витебска отдали на воспитание в 103-ю ОВДБР

Зоя Машэка • 15/4/21 13:07 • Адукацыя

Воспитанием 11-летнего школьника из Витебска, опубликовавшего в TikTok скандальное видео, должны заняться десантники.



Мальчик снял видеосюжет о том, как он, проходя по аллее военного кладбища на Успенской горке, плюет на надгробия похороненных там людей. Затем видео было выложено в соцсеть.

Милиция установила личность школьника, осквернившего захоронения, и провела с ним профилактическую беседу.

Теперь патриотическим воспитанием ребенка собираются заняться военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады, сообщает Министерство обороны. Класс, в котором учится мальчик, уже пригласили в войсковую часть и провели экскурсию по музею воинской славы бригады.

Самого героя видео уже свозили на полевой выход с военнослужащими одного из подразделений.