Мать двоих детей из Витебска поверила вишерам и взяла кредиты на 16 000 рублей

Іван Дзедушкін • 15/4/21 22:33 • Эканоміка

37-летняя витеблянка теперь должна трем банкам 16 000 рублей, а деньги достались вишерам.



В прошлом месяце женщине позвонил человек, который представился сотрудником банка, в котором у нее оформлена зарплатная карта.

Звонивший ошеломил витеблянку известием о том, что неизвестный сотрудник их банка оформил на нее большой кредит. И тут же предложил ей участие в спецоперации по вычислению негодяя.

После того, как женщина согласилась помочь поймать злоумышленник, ей предложили продолжить разговор через Viber — якобы для секретности.

В мессенджере собеседник представился женщине уже сотрудником Нацбанка. Он запугал ее тем, ее устное согласие о сотрудничестве записано на диктофон и якобы является подпиской о неразглашении, за невыполнение которой предусмотрена уголовная ответственность.

Инструкции своей жертве вишеры выдали следующие: якобы на нее были оформлены кредиты в разных банках, чтобы выявить злоумышленника, ей было нужно оставить заявки в тех же филиалах на получение максимально возможного кредита.

В результате доверчивой женщине удалось взять кредиты в трех из четырех указанных банках, только одну ее заявку оперативно не смогли рассмотреть, сообщает пресс-служба МВД.

Витеблянка получила на руки 16 000 рублей и, согласно инструкции, отправилась в инфокиоск и перевела деньги на указанный вишерами счет. После этого злоумышленники сообщили жертве, что сотрудник, офрмивший на нее кредит, разоблачен.

Женщине пообещали перезвонить через несколько дней и аннулировать все кредиты. После того, как с витеблянкой никто не связался, она поняла, что взяла на себя кредиты и отдала деньги неизвестным, а поэтому обратилась в милицию.