Мать двоих детей из Витебска поверила вишерам и взяла кредиты на 16 000 рублей

• 15/4/21 22:33 • Эканоміка

37-летняя витеблянка теперь должна трем банкам 16 000 рублей, а деньги достались вишерам.
Расстроенная женщина с ребенком, зарплата, детское пособие.

В прошлом месяце женщине позвонил человек, который представился сотрудником банка, в котором у нее оформлена зарплатная карта.

Звонивший ошеломил витеблянку известием о том, что неизвестный сотрудник их банка оформил на нее большой кредит. И тут же предложил ей участие в спецоперации по вычислению негодяя.

После того, как женщина согласилась помочь поймать злоумышленник, ей предложили продолжить разговор через Viber — якобы для секретности.

В мессенджере собеседник представился женщине уже сотрудником Нацбанка. Он запугал ее тем, ее устное согласие о сотрудничестве записано на диктофон и якобы является подпиской о неразглашении, за невыполнение которой предусмотрена уголовная ответственность.

Инструкции своей жертве вишеры выдали следующие: якобы на нее были оформлены кредиты в разных банках, чтобы выявить злоумышленника, ей было нужно оставить заявки в тех же филиалах на получение максимально возможного кредита.

В результате доверчивой женщине удалось взять кредиты в трех из четырех указанных банках, только одну ее заявку оперативно не смогли рассмотреть, сообщает пресс-служба МВД.

Витеблянка получила на руки 16 000 рублей и, согласно инструкции, отправилась в инфокиоск и перевела деньги на указанный вишерами счет. После этого злоумышленники сообщили жертве, что сотрудник, офрмивший на нее кредит, разоблачен.

Женщине пообещали перезвонить через несколько дней и аннулировать все кредиты. После того, как с витеблянкой никто не связался, она поняла, что взяла на себя кредиты и отдала деньги неизвестным, а поэтому обратилась в милицию.

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3 каментарыя

  1. Pcholkin  
    15/красавік/2021 у 23:47

    Такой длинный детектив. Четыре похода в банки. Оформление кредитов. Чеки, фото, скайп... И смартфон при ней. Из которого раз разом рассказывают подобные истории. Но я так и не понял, что двигало этой достаточно зрелой (по годам) жанчынкой? 🙄
    Испуг или чувство необыкновенной ответственности за порученное дело? А получилось абсолютно безответственно в отношении здравого смысла. И, прежде всего, по отношению к собственным (без папы, так понимаю, живут?) детям.
    Вот их действительно жаль. И не только с материальной стороны. Органам, конечно, сейчас не до виширов - всё задействовано на бчб-фронте. Но, всё-таки, хотелось бы надеяться.

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  2. Александр Шуман  
    16/красавік/2021 у 0:16 1

    Судя по начальным словам видео, урок не вынесен 100%. Потому что она говорит "по вине мошенников я потеряла". Если бы видео начиналось: "Какая я дура что поверила, я просто превратилась в скот, которым помыкают и даже не перепроверяю уже ничего". Вот это были бы слова умной и попавшей в беду женщины. А тут способность к обучению вообще не фиксирую. Может не вижу, но не заметно, чтобы она вообще поняла что сделала.

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  3. Александр Шуман  
    16/красавік/2021 у 1:59 2

    Угадайте, почему мошенники звонят только с Viber, а не с Telegram например? У пользователей Viber уровень образования ниже, а терпимость выше. Если он готов к тому, что его можно блокировать и присылать спам заваливая рекламой без его разрешения, то он отлично подходит. Как быка за кольцо в носу за его Вайбер его бери и веди хоть на убой.

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