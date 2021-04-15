«Lada Vesta» против дерева на улице Академика Павлова в Витебске — машина всмятку, водитель в реанимации
Ночью 14 апреля на улице Академика Павлова легковушка врезалась в дерево, водитель попал в реанимацию.
При проезде перекрестка ( судя по фото — с улицей Максима Горького) 43-летний водитель «Lada Vesta» не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и совершил наезд на толстое дерево.
В результате удара передняя часть легковушки превратилась в месиво. Водитель получил тяжелые травмы и его пришлось доставить в реанимацию, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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