Конференцию католических епископов Беларуси возглавил витебский епископ Буткевич

• 15/4/21 13:45 • Рэлігія

Витебский епископ Олег Буткевич избран председателем Конференции католических епископов Беларуси, он сменил на этом посту Тадеуша Кондрусевича.

Избрание Буткевича произошло во время 80-го пленарного заседания Конференции 14 апреля. В нем принимал участие апостольский нунций архиепископ Анте Йозич.

Біскуп Віцебскі Алег Буткевіч. Фота Сержука СераброКлаўдыё Гуджэроцці апранае на Алега Буткевіча піуску. Фота Сержука Серабро

Олег Буткевич был возведен в сан епископа Витебской епархии Римско-католического костела 18 января 2014 года. Епископу 49 лет, он родился в Браславе. До поступления в духовную семинарию успел окончить Белорусский государственный аграрно-технический университет. Рукоположен в сан священника 13 мая 2000 года.

У Віцебску адбылося біскупскае пасвячэнне ардынарыя Віцебскай дыяцэзіі Алега Буткевіча. Фота Сержука Серабро

Предыдущий председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич несколько месяцев не мог вернуться в Беларусь из Польши. Разрешение на въезд ему дали только после того, как его отставка с поста митрополита Минского и Могилевского была принята Папой Римским. Должность митрополита Минского и Могилевского до сих пор вакантна, апостольским администратором архиепископии назначен епископ Казимир Великоселец.

Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, Віцебск. 2013 год. Фота Сержука Серабро

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1 каментар

  1. Litvin  
    15/красавік/2021 у 14:18

    Можа Алег і кардыналам калісьці стане?
    Вось тады "Тры чарапахі" і збахаем 8)

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