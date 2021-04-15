Конференцию католических епископов Беларуси возглавил витебский епископ Буткевич

Сяржук Серабро • 15/4/21 13:45 • Рэлігія

Витебский епископ Олег Буткевич избран председателем Конференции католических епископов Беларуси, он сменил на этом посту Тадеуша Кондрусевича.



Избрание Буткевича произошло во время 80-го пленарного заседания Конференции 14 апреля. В нем принимал участие апостольский нунций архиепископ Анте Йозич.

Олег Буткевич был возведен в сан епископа Витебской епархии Римско-католического костела 18 января 2014 года. Епископу 49 лет, он родился в Браславе. До поступления в духовную семинарию успел окончить Белорусский государственный аграрно-технический университет. Рукоположен в сан священника 13 мая 2000 года.

Предыдущий председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич несколько месяцев не мог вернуться в Беларусь из Польши. Разрешение на въезд ему дали только после того, как его отставка с поста митрополита Минского и Могилевского была принята Папой Римским. Должность митрополита Минского и Могилевского до сих пор вакантна, апостольским администратором архиепископии назначен епископ Казимир Великоселец.