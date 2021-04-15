Конференцию католических епископов Беларуси возглавил витебский епископ Буткевич
Витебский епископ Олег Буткевич избран председателем Конференции католических епископов Беларуси, он сменил на этом посту Тадеуша Кондрусевича.
Избрание Буткевича произошло во время 80-го пленарного заседания Конференции 14 апреля. В нем принимал участие апостольский нунций архиепископ Анте Йозич.
Олег Буткевич был возведен в сан епископа Витебской епархии Римско-католического костела 18 января 2014 года. Епископу 49 лет, он родился в Браславе. До поступления в духовную семинарию успел окончить Белорусский государственный аграрно-технический университет. Рукоположен в сан священника 13 мая 2000 года.
Предыдущий председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич несколько месяцев не мог вернуться в Беларусь из Польши. Разрешение на въезд ему дали только после того, как его отставка с поста митрополита Минского и Могилевского была принята Папой Римским. Должность митрополита Минского и Могилевского до сих пор вакантна, апостольским администратором архиепископии назначен епископ Казимир Великоселец.
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1 каментар
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15/красавік/2021 у 14:18
Можа Алег і кардыналам калісьці стане?
Вось тады "Тры чарапахі" і збахаем 8)