Движение трамваев сокращают в Новополоцке

Сяржук Серабро • 15/4/21 14:18 • Падзеі

Новополоцкий горисполком объявил, что трамваи в Новополоцке не будут курсировать после 21:00.



Первым предупредил о сокращении рейсов трамваев «Вестник Нафтана». 8 апреля в телеграм-канале издания заводчане уведомлялись о том, что с 15 апреля после 21:00 не будет осуществляться движение трамваев.

Вчера уведомление о прекращении движения трамвая после девяти часов вечера появилось и на официальном сайте Новополоцкого исполнительного комитета. С чем связано это сокращение рейсов не сообщается.

Новополоцк является одним из четырех городов Беларуси, где существует трамвайное движение. Трамвайный парк в Новополоцке начал работу 26 декабря 1973 года, перевозка пассажиров началась 21 мая 1974 года.