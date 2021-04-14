Витебская милиция закупает рюкзаки для гранат

Сяржук Серабро • 14/4/21 12:26 • Палітыка

Управление внутренних дел Витебского облисполкома закупает рюкзаки для спецсредств на 5280 рублей.



Судя по технической документации, эти рюкзаки предназначены для хранения и переноски гранат (газовых и свето-шумовых) и запалов к ним. Согласно техническому заданию рюкзак должен вмещать 15 запалов для спецсредств и 19 самих спецсредств. Кроме того, он должен быть оснащен патронташем на 60 патронов 12-го калибра.

Рюкзаки для спецсредств витебской милиции должны поставить до 10 мая. Закупаются они из одного источника, оплачиваются за счет средств бюджета.