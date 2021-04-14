Витебская милиция закупает рюкзаки для гранат
Управление внутренних дел Витебского облисполкома закупает рюкзаки для спецсредств на 5280 рублей.
Судя по технической документации, эти рюкзаки предназначены для хранения и переноски гранат (газовых и свето-шумовых) и запалов к ним. Согласно техническому заданию рюкзак должен вмещать 15 запалов для спецсредств и 19 самих спецсредств. Кроме того, он должен быть оснащен патронташем на 60 патронов 12-го калибра.
Рюкзаки для спецсредств витебской милиции должны поставить до 10 мая. Закупаются они из одного источника, оплачиваются за счет средств бюджета.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: