Родителями витебских школьников, убивших лебедя, занялась милиция

Іван Дзедушкін • 14/4/21 12:01 • Экалогія

Родителями восьмиклассников, застреливших из арбалета лебедя в Ольгово, занялась милиция. Оплатят ли они причиненный природе ущерб?



11 апреля в милицию позвонил житель агрогородка Ольгово, заявивший, что на местном водоеме дети стреляют в лебедей из арбалета.

Милиция установила, что незаконную охоту на птиц устроили двое восьмиклассников из Витебска, которые приехали в гости к бабушке одного из мальчиков.

Школьники нашли во дворе сельского дома арбалет, принадлежащий родителям подростка, и решили испытать его на живых птицах.

Они сумели попасть одному лебедю в шею. Птицу пытались спасти местные жители и МЧС, но лебедь умер.

Сейчас милиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия. В отношении родителей подростков начали административный процесс за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, части 1 статьи 10.3 КоАП — невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение административного правонарушения, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 10 базовых величин, что сейчас равняется 290 рублям.

Отметим также, что для возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия или уничтожения диких животных за представителей отряда гусеобразных, к которым относятся лебеди, предусмотрена такса в размере 30 базовых величин — 870 рублей.