В Витебске появилось граффити – “Душа”.Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 13/4/21 21:12 • Падзеі

Витебский художник Глеб Каштанов начал работу над новым граффити. Работа называется «Душа».

— Сюжет этого стрит-арта основан на новом диснеевском мультфильме «Душа», — объясняет Глеб Каштанов. — Смысл мультика в том, чтоб увидеть один из вариантов, что происходит с человеком после смерти. Анимация — очень познавательная: учит, как создавать себя, как ценить то время, которое нам отведено на земную жизнь. Рекомендую всем к просмотру.

В работе художник использует штукатурку, чтобы создать эффект 3D. На белой стене будет изображен кот и мужчина, который показывает пальцем вверх. А рядом надпись: «Внимание, ваше время пребывания на планете Земля ограничено».

К месту, где появится работа, художник присматривался давно:

— Это район, где я вырос. Часто тут бываю — и вот захотел украсить эту стену, у нее специфическая конфигурация. Интересный момент: стенка находится возле детсада, в который я ходил. Помню, нас водили в кинотеатр «Беларусь» на мультфильм про пингвинов. Я тогда так впечатлился, что начал рисовать! Получается, спустя 30 лет я в этом месте — и тоже под впечатлением от анимации — рисую мультяшных персонажей, только в формате стрит-арт.

Некоторые жители микрорайона подходят и благодарят художника за то, что улучшает их быт. Приятно удивили его местные дети - они принесли ему в подарок березовый сок.

— Надеюсь, что работа приживется, что ее не закрасят.