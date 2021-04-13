В Витебске появилось граффити – “Душа”.Фотофакт

• 13/4/21 21:12 • Падзеі

Витебский художник Глеб Каштанов начал работу над новым граффити. Работа называется «Душа».

Витебский художник Глеб Каштанов создал новое граффити. Работа называется «Душа». Фото Игоря Матвеева

— Сюжет этого стрит-арта основан на новом диснеевском мультфильме «Душа», — объясняет Глеб Каштанов. — Смысл мультика в том, чтоб увидеть один из вариантов, что происходит с человеком после смерти. Анимация — очень познавательная: учит, как создавать себя, как ценить то время, которое нам отведено на земную жизнь. Рекомендую всем к просмотру.

Витебский художник Глеб Каштанов начал работу над новым граффити. Работа называется «Душа». Фото Игоря Матвеева

Витебский художник Глеб Каштанов начал работу над новым граффити. Работа называется «Душа». Фото Игоря Матвеева

Витебский художник Глеб Каштанов начал работу над новым граффити. Работа называется «Душа». Фото Игоря Матвеева

В работе художник использует штукатурку, чтобы создать эффект 3D. На белой стене будет изображен кот и мужчина, который показывает пальцем вверх. А рядом надпись: «Внимание, ваше время пребывания на планете Земля ограничено».

Витебский художник Глеб Каштанов начал работу над новым граффити. Работа называется «Душа». Фото Игоря Матвеева

К месту, где появится работа, художник присматривался давно:

— Это район, где я вырос. Часто тут бываю — и вот захотел украсить эту стену, у нее специфическая конфигурация. Интересный момент: стенка находится возле детсада, в который я ходил. Помню, нас водили в кинотеатр «Беларусь» на мультфильм про пингвинов. Я тогда так впечатлился, что начал рисовать! Получается, спустя 30 лет я в этом месте — и тоже под впечатлением от анимации — рисую мультяшных персонажей, только в формате стрит-арт.

Витебский художник Глеб Каштанов создал новое граффити. Работа называется «Душа». Фото Игоря Матвеева

Витебский художник Глеб Каштанов создал новое граффити. Работа называется «Душа». Фото Игоря Матвеева

Некоторые жители микрорайона подходят и благодарят художника за то, что улучшает их быт. Приятно удивили его местные дети - они принесли ему в подарок березовый сок.

— Надеюсь, что работа приживется, что ее не закрасят.

Новое граффити «Душа» Глеба Каштанова. Фото автора

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