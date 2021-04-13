В Витебске появилось граффити – “Душа”.Фотофакт
Витебский художник Глеб Каштанов начал работу над новым граффити. Работа называется «Душа».
— Сюжет этого стрит-арта основан на новом диснеевском мультфильме «Душа», — объясняет Глеб Каштанов. — Смысл мультика в том, чтоб увидеть один из вариантов, что происходит с человеком после смерти. Анимация — очень познавательная: учит, как создавать себя, как ценить то время, которое нам отведено на земную жизнь. Рекомендую всем к просмотру.
В работе художник использует штукатурку, чтобы создать эффект 3D. На белой стене будет изображен кот и мужчина, который показывает пальцем вверх. А рядом надпись: «Внимание, ваше время пребывания на планете Земля ограничено».
К месту, где появится работа, художник присматривался давно:
— Это район, где я вырос. Часто тут бываю — и вот захотел украсить эту стену, у нее специфическая конфигурация. Интересный момент: стенка находится возле детсада, в который я ходил. Помню, нас водили в кинотеатр «Беларусь» на мультфильм про пингвинов. Я тогда так впечатлился, что начал рисовать! Получается, спустя 30 лет я в этом месте — и тоже под впечатлением от анимации — рисую мультяшных персонажей, только в формате стрит-арт.
Некоторые жители микрорайона подходят и благодарят художника за то, что улучшает их быт. Приятно удивили его местные дети - они принесли ему в подарок березовый сок.
— Надеюсь, что работа приживется, что ее не закрасят.
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