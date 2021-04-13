В Витебске горел заброшенный старинный дом, на втором этаже пожарные нашли бездомного
Во время пожара в Октябрьском проезде в Витебске пожарные спасли бездомного, его нашли в горящем старинном доме под ворохом одежды.
Сообщение о пожаре в здании №8 по Октябрьскому проезде в МЧС поступило в 21:45. Первыми к горящему дому смог подъехать расчет пожарной аварийно-спасательной части №1.
Из окна на втором этаже здания выбивалось пламя. Внутрь дома вошли два звена газо-дымозащитной службы. При обследовании второго этажа под грудой вещей пожарные нашли бездомного, они взяли мужчину на руки и вынесли его на улицу.
Пострадавшим оказался 44-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать в больницу с отравлением продуктами горения.
В результате пожара огнем в одной из комнат старого дома повреждены стены, потолок и пол. Принадлежность здания и причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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2 каментарыя
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13/красавік/2021 у 12:39
№8 по Октябрьскому переулку
Так понимать - проезду.
13/красавік/2021 у 13:25 1
Pcholkin пісаў:
Ага, дзякуй.