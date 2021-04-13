В Витебске горел заброшенный старинный дом, на втором этаже пожарные нашли бездомного

Зоя Машэка • 13/4/21 12:07 • Здарэнні

Во время пожара в Октябрьском проезде в Витебске пожарные спасли бездомного, его нашли в горящем старинном доме под ворохом одежды.



Сообщение о пожаре в здании №8 по Октябрьскому проезде в МЧС поступило в 21:45. Первыми к горящему дому смог подъехать расчет пожарной аварийно-спасательной части №1.

Из окна на втором этаже здания выбивалось пламя. Внутрь дома вошли два звена газо-дымозащитной службы. При обследовании второго этажа под грудой вещей пожарные нашли бездомного, они взяли мужчину на руки и вынесли его на улицу.

Пострадавшим оказался 44-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать в больницу с отравлением продуктами горения.

В результате пожара огнем в одной из комнат старого дома повреждены стены, потолок и пол. Принадлежность здания и причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.