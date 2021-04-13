В Витебске горел заброшенный старинный дом, на втором этаже пожарные нашли бездомного

• 13/4/21 12:07 • Здарэнні

Во время пожара в Октябрьском проезде в Витебске пожарные спасли бездомного, его нашли в горящем старинном доме под ворохом одежды.
Пожар в старинном доме в Октябрьском проезде. Фото МЧС

Сообщение о пожаре в здании №8 по Октябрьскому проезде в МЧС поступило в 21:45. Первыми к горящему дому смог подъехать расчет пожарной аварийно-спасательной части №1.

Пожар в старинном доме в Октябрьском проезде. Фото МЧС

Из окна на втором этаже здания выбивалось пламя. Внутрь дома вошли два звена газо-дымозащитной службы. При обследовании второго этажа под грудой вещей пожарные нашли бездомного, они взяли мужчину на руки и вынесли его на улицу.

Пострадавшим оказался 44-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать в больницу с отравлением продуктами горения.

Пожар в старинном доме в Октябрьском проезде. Фото МЧС

В результате пожара огнем в одной из комнат старого дома повреждены стены, потолок и пол. Принадлежность здания и причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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2 каментарыя

  1. Pcholkin  
    13/красавік/2021 у 12:39

    №8 по Октябрьскому переулку

    Так понимать - проезду.

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  2. Сяржук Серабро  
    13/красавік/2021 у 13:25 1

    Pcholkin пісаў:

    №8 по Октябрьскому переулку

    Так понимать - проезду.

    Ага, дзякуй.

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