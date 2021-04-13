Под видом обновленного дизайна «Славянского базара в Витебске» телеграм-каналы распространяют фото 2015 года. Что на нем изображено?

Сяржук Серабро • 13/4/21 14:14 • Культура

Ряд телеграм-каналов разослали якобы новый дизайн «Славянского базара в Витебске», для создания этого фейка использовали архивное фото «ННВ» 2015 года.



*«Славянский базар в #Витебск обновил дизайн. По задумке авторов колеровка «агро-треш» должна очень понравиться немногочисленным зрителям», — говорится в сообщении.

На самом деле к этому тексту прилагается фото нашего издания гала-концерта закрытия XXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Впрочем, оно не отражает даже сценографию даже того года, объясняем, почему.

Фотография сделана в момент в момент выхода дипломантов и лауреатов конкурса молодых исполнителей «Витебск-2015». При этом на светодиодных цилиндрах, подвешенных над сценой, выводили изображения государственных флагов стран, откуда приехали конкурсанты. Естественно, что при выходе белорусского конкурсанта, на них появился такой рисунок, а при выходе обладателя гран-при того года Димаша Кудайбергена — флаг Казахстана. В этом можно убедиться, просмотрев видеозапись с концерта.

Очевидно, что в течение всего фестиваля красно-зеленая гамма постоянно не использовалась. Эти светодиодные устройства задействовали для вывода самых различных изображений, в том числе — символики «Славянского базара в Витебске».

Например, во время концерта торжественного открытия фестиваля на цилиндры и задник транслировали изображение белорусского орнамента, соответственно в этом момент сценография использовала бело-красно-белые тона.