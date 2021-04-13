Почти 320 тонн овощей и фруктов на 455 000 долларов не пропустила в Россию Витебская таможня

Ігар Арцюх • 13/4/21 16:20 • Эканоміка

За три с небольшим месяца текущего года витебские таможенники задержали «санкционки», которую везли в Россию, на 1 200 000 рублей.



Всего с начала 2021 года было более 20 попыток провезти в РФ товары данной категории, в результате пресечения которых таможенники задержали 320 тонн фруктов и овощей: груш, яблок, помело, томатов и перца.

Недавно в Дубровенском районе неподалеку от белорусско-российской границы был остановлен седельный тягач «DAF», за рулем которого сидел россиянин. В полуприцепе фуры таможенники нашли примерно 25 тонн свежих груш.

У водителя не оказалось на фрукты ни товаросопроводительных документов, ни фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции для потребления.

Стоимость партии груш, перевозимых с нарушениями, составила более 90 000 рублей. Вся незаконно перемещаемая с начала года продукция оценивается в 1 200 000 рублей, сообщает Витебская таможня.