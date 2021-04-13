Опять начался рост заражений COVID-19, заявляет Минздрав. Это третья волна эпидемии?
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в регионах Беларуси и столице, заявляет Минздрав.
У заболевших в том числе диагностируются пневмонии коронавирусной этиологии тяжелого течения. По данным дозорного эпидемиологического слежения частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель составила 11,9%.
Учитывая рост заболеваемости инфекцией COVID-19, расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит. С наступлением теплой погоды как никогда важно минимизировать риски заражения инфекцией. Необходимо сократить контакты вне бытовых условий — в магазинах, транспорте, других общественных местах, предупреждает ведомство.
Согласно официальным данным за последние сутки зарегистрировано 754 пациента с COVID-19. Все с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 337 635 человек. 2 373 таких больных умерли.
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