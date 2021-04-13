Дети притащили противотанковую мину к подъезду одной из многоэтажек в Полоцке

ННВ • 13/4/21 15:37 • Здарэнні

Прямо к подъезду жилого многоквартирного дома в Полоцке дети притащили противотанковую мину. Где они ее нашли?



Об инциденте сообщило издание gorod214.by со ссылкой на своих читателей. Он произошел 10 апреля в микрорайоне Спасский городок райцентра.

Якобы боеприпас нашли трое мальчишек в возрасте 7-8 лет возле одного из домов на улице Комарова. Сначала они попинали ее как следует, а потом притащили к подъезду многоэтажного дома в Спасском городке и оставили на лавочке.

Противотанковую мину, а судя по фото это советская ТМ-46, которую дети протащили по городу почти полкилометра, заметила женщина, живущая в доме. Она показала странный кругляш мужу, а тот вызвал милицию.

Советская противотанковая мина нажимного действия, принятая на вооружение в СССР в 1946 году, в качестве взрывчатого вещества снаряжалась 5700 граммами тротила.

Весь подъезд эвакуировали, а взрывоопасным предметом занялись саперы. К счастью мина была без взрывателя, иначе все могло закончиться печально.

Напомним, что в 2018 году в Витебске был эпичный случай: рыбак нашел на Двине в Бешенковичском районе тротиловую шашку и привез ее в свою квартиру на шестом этаже многоэтажного дома, а только после этого сообщил в милицию.