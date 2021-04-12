Зачем республиканская туберкулезная больница закупает мешки для трупов третий раз за три недели?

Сяржук Серабро • 12/4/21 12:37 • Здароўе

Уже третью за три недели закупку патологоанатомических пакетов объявила Республиканская туберкулезная больница «Сосновка». Сколько им понадобилось мешков?



Закупки проводятся из одного источника, первая в этом году была объявлена медучреждением 24 марта. Предметы закупки могут называться по-разному — мешки для патологического материала либо мешки патологоанатомические, однако в документации лота описание одно и то же — мешки патологоанатомические размером 900х1000х2000/2400 с ручками для переноски и застежкой-молнией.

Две закупки уже завершены, третья находится в стадии подачи предложений. Мешки для трупов всегда закупались партиями по 25 штук на сумму 420 рублей. Так что за три закупки, если все они состоятся, больница приобретет 75 патологоанатомических пакетов.

Напомним, что в конце марта Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи объявила о закупке 200 таких мешков на второй квартал текущего года.

Согласно официальной информации Минздрава за весь период пандемии в Беларуси умерло 2354 человека, у которых был выявлен COVID-19.