Уголовное дело за зарплату в конверте возбудили в отношении руководителя одной из организаций Оршанского района

Ігар Арцюх • 12/4/21 12:55 • Эканоміка

КГК вывил неединичные случаи выплаты заработной платы в «конвертах» в Оршанском районе, возбуждено уголовное дело.



В результате совместных мероприятий, проведенных Оршанским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований по Витебской области Комитета госконтроля, инспекцией Министерства по налогам и сборам по Оршанскому району и Оршанским РОВД, был выявлен ряд субъектов хозяйствования, выплачивающих таким образом работникам заработную плату.

Было принято решение возбудить уголовное дело в отношении одного из руководителей, нарушивших законодательство. Другим руководителям предложили добровольно доначислить заработную плату и уплатить налоги с нее, сообщает пресс-служба КГК.

Контролеры предлагают сообщать о фактах выплаты заработной платы «в конвертах» в Оршанский межрайонный комитет государственного контроля, налоговые и правоохранительные органы.