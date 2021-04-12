Уголовное дело за зарплату в конверте возбудили в отношении руководителя одной из организаций Оршанского района
КГК вывил неединичные случаи выплаты заработной платы в «конвертах» в Оршанском районе, возбуждено уголовное дело.
В результате совместных мероприятий, проведенных Оршанским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований по Витебской области Комитета госконтроля, инспекцией Министерства по налогам и сборам по Оршанскому району и Оршанским РОВД, был выявлен ряд субъектов хозяйствования, выплачивающих таким образом работникам заработную плату.
Было принято решение возбудить уголовное дело в отношении одного из руководителей, нарушивших законодательство. Другим руководителям предложили добровольно доначислить заработную плату и уплатить налоги с нее, сообщает пресс-служба КГК.
Контролеры предлагают сообщать о фактах выплаты заработной платы «в конвертах» в Оршанский межрайонный комитет государственного контроля, налоговые и правоохранительные органы.
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